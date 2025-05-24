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Мошенники стали навязывать несуществующие услуги по чистке кондиционеров

Mash: мошенники заставляют пенсионеров платить за якобы чистку кондиционеров
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Depositphotos

В Москве с наступлением сезона жары участились случаи мошенничества, построенном на навязывании услуг по чистке вентиляции и кондиционеров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что аферисты представляются сотрудниками якобы столичного правительства и убеждают пенсионеров оплачивать ненужные услуги.

Пострадавшая от рук мошенников Валентина рассказала, что к ней домой пришли «чистильщики вентиляции и кондиционеров». Они утверждали, что в 2014 году правительство Москвы издало указ о проведении обязательных работ за счет жильцов. Женщина поверила, но при оплате поняла, что ее обманули.

Другая пенсионерка, Нина, проживающая в районе Выхино, рассказала о том, что отдала аферистам 16 тысяч рублей.

По словам главы МВД России Владимира Колокольцева, каждый четвертый пострадавший от подобных схем — пенсионер.

20 мая сообщалось, что в Москве пожилой мужчина лишился золотых слитков и монет на 148 миллионов рублей из-за мошенников. Аферисты представлялись пенсионеру сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга.

Ранее в Челябинске таксист спас пенсионера от мошенников.

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