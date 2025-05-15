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В Челябинске таксист спас пенсионера от мошенников

В Челябинске таксист предотвратил передачу крупной суммы пенсионера мошенникам
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В Челябинске таксист спас 88-летнего пенсионера от мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальный СЭТ».

«Мужчина получил подозрительный заказ: забрать пожилого южноуральца с улицы Крупской и отвезти в Екатеринбург. Однако, вместо поездки, пенсионер попросил доставить пакет с 500 000 рублей своему сыну. Водитель заподозрил неладное и сразу сообщил в полицию», — говорится в сообщении.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов установили личность пенсионера и выяснили, что с ним связались злоумышленники. Благодаря реакции водителя, деньги вернули пожилому челябинцу. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Омске подросток в форме сотрудника ДПС патрулировал патрулировал дороги. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несовершеннолетний в форме сотрудника ДПС разговаривает с водителем. По словам нарушителя, форму он приобрел самостоятельно, чтобы «пошутить».

Ранее в Дагестане «КамАЗ» снес авто с гаишниками.

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