В РПЦ прокомментировали идею налога на бездетность

РПЦ: для поддержки семей необходимо льготное налогообложение, а не налог для бездетных

Русская православная церковь (РПЦ) считает, что для поддержки семей с детьми необходимо использовать систему льготного налогообложения, а не вводить налоги для бездетных граждан. Об этом РИА Новости сообщил Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

«Мы придерживаемся мнения, что для стимулирования рождаемости и решения демографических проблем следует создавать заведомо более выгодные условия для людей, имеющих семьи и воспитывающих детей. Налоговая система должна обеспечивать соответствующие вычеты и льготы. Это, на наш взгляд, является выражением справедливости, поскольку семьи с детьми несут дополнительные расходы, в то время как одинокие люди, как правило, таких расходов не имеют. Поэтому, для обеспечения социальной справедливости, необходимо не вводить налоги на бездетных, а предоставлять преимущества и льготы тем, кто рожает и воспитывает детей», — пояснил Кипшидзе.

Это заявление последовало за появлением в интернете видеозаписи, на которой известный проповедник, протоиерей Андрей Ткачев, настоятель московского храма Святой Живоначальной Троицы в Хохловском переулке, высказался в поддержку введения налога на бездетность. По его мнению, этот налог должен быть символическим, но создавать определенную «стигматизацию» в обществе для мужчин, не имеющих детей.

До этого бывший депутат Виктор Таранин, выступая на Московском экономическом форуме-2025, высказал инициативу ввести налог на бездетность для холостяков.

Ранее в Госдуме ответили, введут ли в России налог на бездетность для мужчин.