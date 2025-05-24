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В России могут запретить изображать церкви без крестов

ТАСС: в Госдуму внесут законопроект о запрете изображать церкви без крестов
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Mikhail Rusanov/Shutterstock/FOTODOM

Заксобрание Санкт-Петербурга планирует внести в Госдуму законопроект, запрещающий изображать религиозные здания без их символов, таких как кресты на православных церквях. Об этом сообщили в аппарате соавтора инициативы, депутата петербургского Заксобрания Павла Крупника, передает ТАСС.

Законопроект предлагает дополнить закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» нормой, обязывающей сохранять религиозную символику при изображении культовых объектов. Авторы инициативы объясняют необходимость законопроекта тем, что в последнее время религиозные здания часто изображаются без соответствующих символов в детских книгах и рекламных материалах.

Комитет Совета Федерации отметил, что проект разработан в ответ на случаи, когда религиозные объекты изображались без символов на различных носителях. В заключении также указано, что новую норму можно оформить как отдельную статью закона.

21 мая политолог Алексей Кочетков прокомментировал ситуацию с удалением крестов с российских символов. Поводом послужила графическая замена креста на гербе России, изображаемом на официальных ресурсах, на ромб, который, как утверждается, при масштабировании выглядит лучше.

Ранее сайт Кремля изменил дизайн герба на странице.

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