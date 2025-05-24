В Дзержинске школьница избила сверстницу по голове

Полицейские Нижегородской области выясняют обстоятельства избиения подростка в Дзержинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Терешковой. На кадрах, опубликованных в местных пабликах, видно, как одна девушка избивает другую кулаком по голове, при этом происходящее снимают на камеру.

Известно, что пострадавшей 14 лет. Она получила травмы, характер которых не уточняется. Узнав об этом, ее мать обратилась в полицию.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в МВД.

До этого в Новосибирске после конфликта из-за телефона избили подростка. Как рассказала его мать, молодые люди сначала нанесли ему несколько ударов, затем один из них схватился за пистолет.

Юноша смог сбежать, в больнице у него диагностировали несколько травм. Его мать написала заявление в полицию.

Ранее в Махачкале арестовали подростков, которые устроили массовую драку.