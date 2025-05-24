На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Дзержинске школьница избила сверстницу по голове

В Дзержинском полиция проводит проверку после избиения школьницы
close
Telegram-канал «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ»

Полицейские Нижегородской области выясняют обстоятельства избиения подростка в Дзержинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Терешковой. На кадрах, опубликованных в местных пабликах, видно, как одна девушка избивает другую кулаком по голове, при этом происходящее снимают на камеру.

Известно, что пострадавшей 14 лет. Она получила травмы, характер которых не уточняется. Узнав об этом, ее мать обратилась в полицию.

«По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – рассказали в МВД.

До этого в Новосибирске после конфликта из-за телефона избили подростка. Как рассказала его мать, молодые люди сначала нанесли ему несколько ударов, затем один из них схватился за пистолет.

Юноша смог сбежать, в больнице у него диагностировали несколько травм. Его мать написала заявление в полицию.

Ранее в Махачкале арестовали подростков, которые устроили массовую драку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами