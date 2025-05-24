«Колени прострелить по приколу?»: подростки угрожали юноше пистолетом и избили

Подростки из Новосибирска напали на 15-летнего школьника. Об этом сообщает kp.ru.

За некоторое время до инцидента юноша попал в компанию и дружил с молодыми людьми в ней, среди них также была девушка. Однако в какой-то момент его завели за гаражи и отобрали деньги и телефон. После угроз полицией последний отдали.

Позже он встретил ту же девушку и еще двух юношей. Знакомая сказала, что он якобы виноват в ситуации с телефоном. Как рассказала мать школьника, позже пришли еще трое. Компания избивала подростка и снимала происходящее.

«Потом они достали травматический пистолет и спросили: «Может, тебе колени прострелить по приколу?». Сын испугался, а они его ответили в другое место и там продолжили его избивать», – сообщается в публикации.

Молодой человек смог сбежать, в соседнем дворе его заметила женщина и в тот же день рассказала о ситуации матери пострадавшего. Она повела сына в больницу, где ему диагностировали перелом левого плеча, гематому на голове. Женщина обратилась в полицию.

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