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«Колени прострелить по приколу?»: подростки угрожали юноше пистолетом и избили

КП: в Новосибирске школьники избили 15-летнего юношу
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Shutterstock

Подростки из Новосибирска напали на 15-летнего школьника. Об этом сообщает kp.ru.

За некоторое время до инцидента юноша попал в компанию и дружил с молодыми людьми в ней, среди них также была девушка. Однако в какой-то момент его завели за гаражи и отобрали деньги и телефон. После угроз полицией последний отдали.

Позже он встретил ту же девушку и еще двух юношей. Знакомая сказала, что он якобы виноват в ситуации с телефоном. Как рассказала мать школьника, позже пришли еще трое. Компания избивала подростка и снимала происходящее.

«Потом они достали травматический пистолет и спросили: «Может, тебе колени прострелить по приколу?». Сын испугался, а они его ответили в другое место и там продолжили его избивать», – сообщается в публикации.

Молодой человек смог сбежать, в соседнем дворе его заметила женщина и в тот же день рассказала о ситуации матери пострадавшего. Она повела сына в больницу, где ему диагностировали перелом левого плеча, гематому на голове. Женщина обратилась в полицию.

Ранее в Калининграде девятиклассницу избили ее сверстницы.

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