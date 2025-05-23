Суд арестовал подростков, устроивших массовую драку в Махачкале

В Махачкале избрали меру пресечения двум подросткам, устроившим массовую драку. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона сообщает РИА Новости.

Советский районный суд с учетом возраста подозреваемых и характеристик их личностей, а также других обстоятельств, избрал двум подросткам меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Несовершеннолетние подозреваются в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о хулиганстве.

Полиция Махачкалы задержала 67 несовершеннолетних после массовых драк, произошедших 16 и 17 мая в разных районах города. Подростки координировали действия через мессенджеры и социальные сети. Местные журналисты со ссылкой на источники сообщают, что возможной причиной конфликта могла стать ссора между двумя группами подростков после спортивных соревнований.

Ранее глава Махачкалы прокомментировал драку подростков в городе.