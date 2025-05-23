На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал подростков, устроивших массовую драку в Махачкале

В Махачкале арестовали подростков, которые устроили массовую драку
close
Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Махачкале избрали меру пресечения двум подросткам, устроившим массовую драку. Об этом со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции региона сообщает РИА Новости.

Советский районный суд с учетом возраста подозреваемых и характеристик их личностей, а также других обстоятельств, избрал двум подросткам меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Несовершеннолетние подозреваются в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о хулиганстве.

Полиция Махачкалы задержала 67 несовершеннолетних после массовых драк, произошедших 16 и 17 мая в разных районах города. Подростки координировали действия через мессенджеры и социальные сети. Местные журналисты со ссылкой на источники сообщают, что возможной причиной конфликта могла стать ссора между двумя группами подростков после спортивных соревнований.

Ранее глава Махачкалы прокомментировал драку подростков в городе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами