Патриарх Кирилл прзвал архиереев трудиться «за себя и за того парня»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил во время проповеди в День Кирилла и Мефодия в Храме Христа Спасителя, что каждый из архиереев(священники высшей церковной иерархии, то есть епископы, архиепископы, митрополиты и патриархи) должен трудиться на своем месте «за себя и за того парня». Его слова приводит РИА Новости.

По мнению предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), главная задача священнослужителя не только в том, чтобы добросовестно исполнять свои обязанности. Он также должен укреплять веру народа и заботиться о его благочестии. Патриарх добавил, что тех священнослужителей, кто больше беспокоится о себе, чем о деле Божьем, ждет скорая кончина.

До этого президент России Владимир Путин увиделся с патриархом и поздравил его с днем тезоименитства (в этот день празднуется память Святого, имя которого священник получил при посвящении в сан). Встреча состоялась в патриарших палатах Кремля. По традиции глава государства преподнес главе РПЦ букет белых роз. Политик поблагодарил патриарха за все, что он делает для России и ее народа, за поддержку русской культуры , языка и взаимоотношений с гражданами РФ за рубежом, в том числе в рамках Всемирного собора.

Ранее патриарх призвал молиться за Путина.