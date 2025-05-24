Мошенники стали обманывать россиян под видом Роскомнадзора

Роскомнадзор (РКН) предупредил россиян в своем Telegram-канале о мошенниках, которые действуют от имени ведомства.

В РКН рассказали, что жители Херсонской области начали получать сообщения о звонках такого содержания:

«Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) *-**-. С уважением, Роскомнадзор!»

В ведомстве заявили, что его сотрудники не звонят россиянам и не отправляют им сообщения.

На этой неделе член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин рассказал, что мошенники стали звонить выпускникам школ и их родителям, представляться сотрудниками Минпросвещения или экзаменаторами и требовать код из СМС для срочной регистрации на специальном «портале сдачи ЕГЭ».

Код из СМС для подтверждения личности — это одноразовый пароль, отправляемый настоящими сервисами, чтобы подтвердить операцию или вход в аккаунты. Если мошенники его получат, они смогут попасть в личные кабинеты, электронные дневники, аккаунты на «Госуслугах» или даже в банковские приложения, если те связаны с номером телефона.

Ранее в Перми таксист спас пенсионерку от мошенников.