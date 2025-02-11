Священник Павел Островский рассказал о связи воспитания патриотизма с православием

Воспитание патриотизма связано с православием, заявил отец Павел Островский, настоятель Георгиевского храма в подмосковном Нахабино в новом выпуске авторского проекта Лилии Абрамовой «Откровенно с Татаркой».

Священнослужитель рассказал, как развивает традицию скаутского движения — формата «воскресной школы» при храме в Нахабино. Воспитанники учатся не только самостоятельно справляться с бытовыми задачами в походе, но и постигают азы православия.

По словам отца Павла, такая традиция существовала в храме еще во времена первого настоятеля, отца Георгия.

«Когда я стал настоятелем, мы только приумножили это дело. Сейчас у нас 50 скаутов, мы готовимся и ходим в походы. Собственно, в Америке так же, как и здесь. По большому счету, это попытка занять молодежь чем-то, но желательно добрым», — пояснил он.

Комментируя проблему частых разводов в России, гость проекта отметил, что 87% браков в стране разваливаются.

«Если ты хочешь создать семью и попасть в оставшиеся 13%, нужно не поступать так, как большинство», — считает он.

Одним из ключевых моментов для женщины при выборе мужчины священнослужитель назвал способность отказать ему, если его интересуют только поверхностные отношения.

«Если его цель — просто получить удовольствие, он будет пытаться любыми способами затащить ее в постель. Но если он действительно любит, он сможет подождать до свадьбы», — заявил отец Павел.

По его мнению, по телевидению и в интернете зачастую пропагандируется прелюбодеяние и разврат. Отвечающие за создание такого контента не должны работать в отрасли массмедиа, так как они формируют искаженное мировоззрение, считает отец Павел.

Кроме того, он отметил, что «мужчины изменяют своим женам не с пингвинами, а с другими женщинами». И если женщина осознает, что мужчина женат, но все равно вступает с ним в отношения, она столь же виновна, считает священнослужитель.

Говоря о специальной военной операции, отец Павел отметил, что следил за событиями с 2014 года и помогал добровольцам, поэтому удивлен, что СВО началась только в 2022 году.

«После Майдана и госпереворота в Киеве у нас с 2015 года была свободная квартира, куда поселились беженцы, кажется, из ЛНР. Они до сих пор там живут — уже почти 10 лет. Мы рады, что хотя бы одна семья нашла покой. Кроме того, у нас были ребята с прихода, которые ушли в ополчение», — сообщил он.

Также священник добавил, что часто приезжает в тыловые области и помогает солдатам.