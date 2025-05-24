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В Донецке проводят проверку после взрыва газа в жилом доме

СК сообщил о начале проверки после взрыва газа в многоквартирном доме в Донецке
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МЧС России

В Донецке начали проверку на предмет признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщили в Telegram-канале управления Следственного комитета в ДНР.

При взрыве в квартире на улице Щорса пострадали четверо человек, в том числе ребенок. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Они собирают возможные вещественные доказательства и опрашивают свидетелей.

21 мая в Ставрополе в результате взрыва газа оказались повреждены свыше 40 квартир и 50 машин.

В результате взрыва пострадали три человека, в том числе один ребенок. Одного человека пришлось госпитализировать.

Инцидент произошел утром 21 мая на улице Тухачевского. Местные жители отметили, что взрывная волна разрушила несущие стены и перекрытия, а груда кирпичей разлетелась на десятки метров.

Ранее в Самарканде произошел взрыв газа.

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