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В Самарканде произошел взрыв газа

МЧС Узбекистана: в Самарканде произошел взрыв газа
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The Art of Pics/Shutterstock/FOTODOM

В жилом доме в Самарканде — одном из крупнейших городов Узбекистана — произошел взрыв газа. Об этом сообщает пресс-служба управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области в Telegram-канале.

ЧП произошло в ночь на 9 мая в многоэтажном доме на улице Спитамен. Взрыв разрушил железобетонные конструкции здания, повреждены три этажа и подвальное помещение, уточнили в ведомстве. Шесть человек получили травмы, не совместимые с жизнью.

По факту случившегося правоохранители начали предварительное расследование.

На данный момент на месте случившегося развернули оперативный штаб с участием экстренных служб. К ликвидации последствий привлекли 10 единиц пожарно-спасательной техники, отметили в управлении.

До этого, в ночь на 8 мая о взрывах сообщили жители Тюмени. По данным местных источников, хлопок произошел на Велижанском тракте. По словам горожан, после взрыва на месте осталась небольшая воронка.

В ночь на 5 мая взрыв с последующим возгоранием случился в доме на улице Генерала Тюленева в Москве. Причиной послужила утечка газа. Огонь охватил квартиры на восьмом и девятом этажах, из-за чего между ними рухнули перекрытия. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов возбудилhttps://www.gazeta.ru/social/news/2025/05/04/25701878.shtml пожару повышенный ранг сложности, при этом его площадь составила 100 квадратных метров.

Ранее появились кадры с места взрыва в многоэтажке в Москве.

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