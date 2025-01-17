Надругавшийся над клиенткой мигрант-массажист предстанет перед судом в Москве

В Москве за надругательство над клиенткой будут судить мигранта-массажиста

В Москве 39-летнего мигранта-массажиста будут судить за надругательство над клиенткой. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По информации ведомства, инцидент произошел 28 ноября прошлого года. Иностранец в ходе оказания услуг массажа совершил иные действия сексуального характера в отношении клиентки, подавляя ее волю к сопротивлению.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Фигуранта заключили под стражу. Столичные следователи завершили расследование. Материалы направлены в суд на рассмотрение по существу.

До этого клиентки психолога из Казани рассказали о домогательствах на приемах. По словам одной из посетительниц, он предлагал ей соитие, мотивируя это тем, что без этого процесса она станет инвалидом.

Ранее житель Подмосковья похитил школьницу и надругался над ней.