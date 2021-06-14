Танец девушки с енотом покорил соцсети

Жительница Нижневартовска Юлия Табак разместила в социальной сети TikTok видеоролик, в котором она танцует с енотом под импровизированное музыкальное сопровождение. Ролик моментально привлек к себе внимание публики.

На видео животное по кличке Василиса синхронно повторяет движения танца за девушкой.

К настоящему времени ролик уже просмотрели 16,7 млн пользователей, под видео поставили 2,7 млн лайков.

Ранее енот спровоцировал панику среди американских солдат, когда забрался в бронемашину в американском Колорадо.

В декабре прошлого года пожарные столицы спасли просидевшего два дня на дереве енота. Животное обнаружили жители поселка Северный, оно находилось на дереве на высоте третьего этажа.