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Белоруссия передала России обвиняемого в участии в банде «Ифы-Козлова»

В Россию из Белоруссии экстрадировали участника банды «Ифы-Козлова»
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Россию из Белоруссии экстрадировали участника банды «Ифы-Козлова», которая действовала в Воркуте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя начальника управления генпрокуратуры Максима Чуприса.

«Криминальное сообщество было создано в 1995 году в городе Воркуте республики Коми и существовало до марта 2012 года, когда его деятельность была пресечена», — сообщил Чуприс.

Преступника, экстрадированного в Россию, обвиняют в бандитизме, захвате заложников, участии в преступной организации и других тяжких преступлениях. Он находился в розыске с 2012 года, в том числе на международном уровне. Мужчину задержали в январе 2025 года в Белоруссии.

В декабре 2022 года в Коми завершили расследование уголовного дела группировки «Ифы-Козлова». Под суд попали ее главарь Юрий Козлов и два участника — Александр Жемис и Дмитрий Ренард. Остальных членов банды объявили в розыск.

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