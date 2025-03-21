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Из России в Испанию экстрадировали грабителя, которого искал Интерпол

МВД: грабителя, разыскиваемого Интерполом, привезли из России в Испанию
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Грабителя, который ворвался в несколько частных домов в Мадриде, экстрадировали из России в Испанию. Мужчину разыскивал Интерпол, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее цитирует ТАСС.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос компетентных органов Испании о выдаче фигуранта. Для привлечения к уголовной ответственности он будет доставлен в королевство транзитом через Турецкую Республику», — рассказала Волк.

По данным правоохранительных органов Испании, в 2022 году в столице приезжий мужчина проник в несколько частных домов, похитил деньги, ювелирные изделия и ценные вещи. После он скрылся за границей, тогда его объявили в розыск.

Уточняется, что мужчину задержали силовики в одном из российских аэропортов в апреле прошлого года. Подозреваемого заключили под стражу.

До этого бывшего депутата законодательного собрания Приморья Евгения Костюкова экстрадировали из Турции в Россию по делу о мошенничестве и хищении более 53 млн рублей. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год на территории Приморского края фигурант организовал изготовление и последующее представление в Управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю подложных документов о выполнении работ по реконструкции канализационно-очистных сооружений в одном из городов.

Ранее члена красноярской банды экстрадировали из Таиланда и заключили под стражу.

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