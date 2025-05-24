На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-замгубернатора Кубани арестовали по делу о превышении полномочий

Бывшего краснодарского вице-губернатора арестовали по делу о злоупотреблении
close
Администрация Краснодарского края

В Краснодаре суд избрал меру пресечения для бывшего вице-губернатора Александра Нестеренко. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил его под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток.

По данным следствия, Нестеренко, будучи руководителем краевого управления строительства, использовал свои полномочия в ущерб интересам службы. Действия чиновника, как уточняется, привели к серьезным последствиям и нарушили права государства. Уголовное дело возбуждено по статье 285 части 3 УК РФ.

На заседании Нестеренко признал обвинение и заявил, что доверяет решение суда в части меры пресечения. Суд учел характер обвинения и обстоятельства дела, приняв решение об аресте.

До этого в правительстве состоялось заседание, на котором глава региона Кондратьев публично отчитал Нестеренко. Губернатор признал, что ему сложно работать со своим заместителем, несмотря на уважение. Александр Нестеренко занимал пост заместителя губернатора Краснодарского края с лета 2024 года и курировал вопросы строительства в регионе. До назначения на высокую должность он работал в «Главном управлении строительства Краснодарского края».

Ранее менеджер филиала «Россетей» пытался избавиться от взятки под камерой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами