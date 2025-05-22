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Жителей Петербурга предупредили о «коварной погоде»

Синоптик Колесов: потепление ожидается в Петербурге
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Synthetic Messiah/Shutterstock/FOTODOM

Жителей и гостей Санкт-Петербурга ждет «коварная погода» с резкими скачками температуры. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов, передает «Мойка78».

По его словам, Петербург является «островом тепла» и в основном останется без осадков. В четверг, 22 мая, здесь прогнозируются дожди, однако, в дальнейшем их вероятность минимальная. Температура воздуха поднимется до +20°C — против +14°C, которые зафиксировали накануне.

В дальнейшем жителей ожидает потепление. Так, в пятницу, 23 мая, воздух может прогреться до +24°C. Однако в Ленинградской области в ближайшие дни ожидаются ливни и грозы.

«Погода в Петербурге остается непредсказуемой и требует постоянного мониторинга. В северной Карелии, тем временем, идет снег», — добавили в сообщении.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в центре Европейской России на выходных ожидается летняя погода. Воздух прогреется до +21-26°С, ночью температура не опустится ниже 10°С. Синоптик отметил, что нельзя быть уверенными в сохранении такой погоды до конца месяца.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.

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