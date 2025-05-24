Синоптик спрогнозировал заморозки в регионах Сибири, Пополжья и Урала

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил «Интерфаксу», что в регионах Сибири, Урала и Поволжья ожидаются заморозки.

По словам синоптика, нестандартная ситуация складывается в азиатской части страны.

«Юг Сибири будет находиться в холодной части антициклона. (...) Поэтому, в большинстве районов юга западной Сибири температура будет понижаться до нуля и ниже, заморозки прогнозируются», — отметил Вильфанд.

Он добавил, что начиная со вторника и среды в ночное время ожидается понижение температуры до отрицательных значений. Так в Омской области 25-26 мая ожидаются заморозки до — 5°C. 27-26 мая в Томской и Новосибирской областях будет до — 3°C.

Также похолодает и на юге Урала. 24 мая в Тюменской области ожидаются сильные дожди, мокрый снег, 24-25 мая — заморозки до — 5°C.

До этого Вильфанд предупреждал жителей Сибири, что их ожидают ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с.

Ранее жителей Петербурга предупредили о «коварной погоде».