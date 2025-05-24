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Жители Подмосковья осквернили православную символику и были задержаны

В Балашихе молодых людей задержали за пропаганду аморального образа жизни
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Блогеров из Подмосковья подозревают в осквернении православной символики. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Молодых людей задержали после публикации контента в социальных сетях. На видео юноша и две девушки 2001-2003 года рождения «совершают провокационные действия» с религиозными символами и «пропагандируют аморальный образ жизни.

Компанию задержали по месту проживания, в Балашихе, после чего направили в полицию для дальнейшего разбирательства.

«Собранные полицейскими материалы будут направлены в следственные органы», – сообщается в публикации Волк.

До этого в Петербурге задержали девушку, в действиях которой усмотрели оскорбление чувств верующих. Она опубликовала в интернете видео, на котором справляет нужду рядом с Казанским собором.

Изначально девушка заявляла, что этот ролик – монтаж, сделанный недоброжелателями, однако позже призналась в содеянном.

Ранее растоптавшие георгиевскую ленту дети извинились на видео.

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