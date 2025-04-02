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В Петербурге девушка пойдет под суд после того, как справила нужду около Казанского собора

В Петербурге перед судом предстанет девушка, мочившаяся у Казанского собора
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Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге завершено расследование дела в отношении 25-летней девушки, которая справила нужду рядом с Казанским собором. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, соответствующие кадры фигурантка опубликовала в своем Telegram-канале, где в тот момент было не менее 500 человек.

«Храм подписчикам она показала отдельно, добавив, что здание ей очень нравится», – сообщается в публикации «Фонтанки».

Позже девушка удалила видео, но правоохранители уже обратили на него внимание. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Ролик девушка выложила в интернет в январе. На кадрах заметно, как она мочится около храма. Сначала она уверяла, что видео смонтировали недоброжелатели, однако позже призналась в содеянном.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье о публичных действиях, совершенных в целях оскорбления чувств верующих.

Ранее в Петербурге подростки сняли штаны на фоне Спаса на Крови.

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