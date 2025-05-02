Минобороны потребовало взыскать с оборонного КБ более 200 млн рублей

Минобороны подало иск против ГКНПЦ имени М. В. Хруничева на 211 млн рублей

Министерство обороны России подало иск против Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева о возмещении 211 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебной картотеки.

«В Арбитражный суд города Москвы поступили исковые требования Министерства обороны Российской Федерации к АО »ГКНПЦ имени М. В. Хруничева» на сумму 87 млн 989 тыс. 333,33 рубля», — указано в карточке дела.

При этом уточняется, что в суде уже зарегистрированы претензии оборонного ведомства к ГКНПЦ им. Хруничева на 21 млн рублей, а другие иски, в совокупности составляющие 211 млн рублей, будут рассмотрены в июне и июле.

В связи с чем поданы иски от Министерства обороны — не уточняется.

До этого Государственная корпорация «Роскосмос» назначила Дениса Денискина на пост генерального директора АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева».

Новый гендиректор Центра Хруничева окончил Московский государственный университет имени Н.Э. Баумана по специальности «Приборы и системы ориентации, стабилизации и навигации», а также является кандидатом технических наук.

Ранее заместителем главы «Роскосмоса» назначили космонавта и Героя России.