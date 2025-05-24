На атакованном БПЛА предприятии в Тульской области выявили новые повреждения

Миляев: емкость с кислотой получила урон при атаке БПЛА на завод в Новомосковске

Емкость с кислотой получила повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на предприятие в Новомосковске в Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, повреждения выявили сотрудники оперативных служб. На этом фоне Роспотребнадзор направил на место происшествия мобильные лаборатории.

«Пробы воздуха показали, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует», — подчеркнул глава российского субъекта.

Он добавил, что сейчас на месте происшествия находится первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства Михаил Пантелеев. Ситуация контролируется властями, уточнил Миляев.

Утром 24 мая пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что ночью в регионах страны были уничтожены 94 украинских дрона. В частности, в Тульской области сбили один БПЛА.

Как рассказал глава региона, одной из целей атаки стало предприятие в Новомосковске. В результате на территории завода был поврежден трубопровод, и пострадали три человека. Двоих из них госпитализировали, а третьему оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее в Туле около 20 жилых домов получили повреждения из-за атаки украинских БПЛА.