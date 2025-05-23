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В Туле подсчитали количество домов, поврежденных при атаках украинских дронов

Губернатор Миляев: около 20 домов в Туле получили повреждения из-за атак БПЛА
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Telegram-канал «Baza»

Около 20 жилых домов в Туле получили повреждения в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние два дня предприняли 16 попыток нанести удары по региону с помощью дронов. За это время дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 53 беспилотника в российском субъекте.

Из-за действий украинских войск пострадали два местных жителя. В настоящее время они находятся в больницах.

«В Туле порядка 20 жилых домов получили повреждения. Жильцы одного из МКД (многоквартирных домов. — «Газета.Ru») в областной столице на время ремонтных работ размещены в гостиницах», — добавил Миляев.

Он подчеркнул, что сотрудники оперативных служб продолжают обследовать территории в поисках обломков БПЛА. Кроме того, специалисты фиксируют случаи повреждения домов и имущества граждан.

22 мая Telegram-канал Baza сообщил, что один из дронов ВСУ во время массированной атаки беспилотников врезался в крышу жилого пятиэтажного дома в Туле. В результате произошел взрыв, и несколько квартир получили повреждения. Наибольший урон получила одна из квартир на пятом этаже, в момент атаки внутри никого не было.

Ранее обломки украинского БПЛА упали возле физкультурно-оздоровительного комплекса в Туле.

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