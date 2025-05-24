Мизулина попросила СК возбудить дело против Даванкова

Baza: Мизулина подала в СК заявление о клевете и ложном доносе на Даванкова

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина подала в Следственный комитет России заявление о клевете и ложном доносе на вице-спикера Государственной думы Владислава Даванкова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на заявление самой Мизулиной на встрече с молодежью.

В апреле 2025 года Даванков потребовал от Мизулиной отчета о трате 200 млн рублей из бюджета РФ. Также политик предложил Мизулиной посетить Госдуму, где они могли бы обсудить несколько вопросов. В частности, почему Мизулина сперва заинтересовалась рэпером Пашей Техником, а затем резко переключила внимание после «неформального общения».

На вопрос пришедшего на встречу с деятельницей подростка о том, ответила ли Мизулина на направленные Даванковым депутатские запросы, та ответила, что уже обратилась в СК с просьбой возбудить уголовное дело, отказавшись от других комментариев.

До этого Мизулина подала в суд на блогеров Лебедева и Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом).

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