Китаянка чудом спаслась после падения с 12-го этажа

Уборщица из Китая Пэн Хуэйфан выжила при падении с 12-го этажа благодаря тенту, который смягчил удар. Об этом пишет South China Morning Post.

44-летняя жительница города Лэпин в китайской юго-восточной провинции Цзянси помогала мужу, владельцу оконного бизнеса, поднимать окно весом в несколько центнеров с земли на 12-й этаж с помощью лебедки. Из-за того, что пара плохо умела работать с этим оборудованием, при подъеме оконная рама зацепилась за дерево и рухнула на землю, потянув за собой и тянувшую лебедку женщину, которая на тот момент находилась в глубине квартиры и полагала, что находится в безопасности, а потому пренебрегла страховкой.

Пролетев 12 этажей, женщина упала на тент, а с него — на землю. Пэн Хуэйфан из-за шока не чувствовала боли, но сразу же позвала мужа, сказав «Я еще жива, звони 120!» (номер спасательной службы). Верхняя часть тела уборщицы почти не пострадала, однако она получила перелом поясницы, правой стопы и левой ноги. Женщина уже пережила несколько операций. По прогнозам врачей, уже через полгода она сможет нормально ходить.

Самой большой сложностью для семьи после падения женщины стали высокие расходы на лечение — оно уже обошлось паре в 70 тыс. юаней или 10 тыс. долларов США. Поскольку причиной инцидента было несоблюдение требований безопасности, на страховые выплаты семья рассчитывать не может, а потому обращается к знакомым с просьбами о помощи в сборе средств.

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