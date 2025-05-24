Полуторагодовалая девочка выжила после падения с 12-го этажа

Во Владикавказе устанавливаются обстоятельства травмирования малолетней, девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой. Об этом сообщает СУ СК России по РСО-Алания.

Инцидент произошел 23 мая в многоэтажке по улице Кесаева. Полуторагодовалая девочка осталась без присмотра взрослых и забралась на подоконник. Ребенок облокотился на москитную сетку и вместе с ней упал с высоты 12-го этажа.

Пострадавшая выжила, она госпитализирована. Подробности о состоянии девочки неизвестны. По факту произошедшего проверку проводят республиканский СК и прокуратура.

До этого сообщалось, что в Биробиджане ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа. Девочка находилась дома вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела и ненадолго оставила дочь без присмотра. Ребенок забрался на подоконник, открыл окно и упал с высоты четвертого этажа. Пострадавшая госпитализирована.

Ранее в Череповце двухлетний ребенок попал в реанимацию после падения из окна.