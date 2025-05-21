Жительница Петербурга перестала узнавать друзей после падения на нее дорожного знака

В Санкт-Петербурге 17-летняя девушка частично потеряла память после того, как на нее упал дорожный знак на улице Марата. Об этом пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в субботу, 17 мая, когда девушка возвращалась домой. Знак упал из-за сильного порыва ветра. Пострадавшей показалось, что ничего страшного не случилось, и она пошла дальше.

Однако, как рассказала девушка, на следующий день она перестала узнавать друзей, писавших ей в мессенджере, и забыла некоторые события. После этого она решила обратиться к врачам. Сейчас девушка находится в нейрохирургическом отделении больницы в состоянии средней степени тяжести.

В августе прошлого года в Приморском районе Петербурга водитель грузовика сбил светофор, и его конструкция придавила 13-летнюю девочку. Это случилось на проспекте Королева, когда семиклассница переходила дорогу по пешеходному переходу. Водитель грузовика ехал по тротуару и врезался в светофорную стойку с дорожными знаками, которая рухнула на подростка. 13-летняя девочка была госпитализирована с сотрясением головного мозга и резаной раной лба.

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