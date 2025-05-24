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Режим ЧС сняли в одном из районов Якутии после снижения уровня воды в реке

В Среднеколымском районе Якутии отменили режим ЧС, введенный из-за паводка
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Pexels

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) отменили в Среднеколымском районе Якутии после того, как в реке Колыме зафиксировали снижение уровня воды. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

«В течение шести часов наблюдается значительное снижение уровня воды», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, специалистам пришлось осуществить 11 подрывов, чтобы устранить образовавшиеся на территории района заторы льда. Для этого они использовали 9,325 тонны взрывчатых веществ.

К текущему моменту вода ушла со всех дворовых территорий и взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Среднеколымска. Тем не менее некоторые территории все еще остаются подтопленными. В том числе это касается ВПП аэропорта в поселке Зырянка, где подтоплены 15% площади.

20 мая в Среднеколымском районе Якутии ввели режим ЧС в связи с повышением уровня воды в реке Колыме. В тот момент он достиг 1272 см, при этом опасным считается повышение уровня воды до 1200 см.

Как рассказали в оперативном штабе региона, подтопленными оказались 12 дворовых территорий и восемь автомобильных дорог местного значения.

Ранее шесть сел в Приморском крае оказались отрезаны от транспортного сообщения из-за ливней.

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