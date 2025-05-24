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Москвичам пообещали июльское лето на выходных

Синоптик Тишковец пообещал жителям Москвы до +27 градусов 24 и 25 мая
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Владимир Астапкович/РИА Новости

В Москве 24 и 25 мая ожидается жаркое июльское лето. Об этом написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в эти дни в столице ожидается от +24°C до +27°C, юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Также в начале следующей недели сохранится аномально теплая погода».

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что жаркая погода в Москве сохранится до конца мая — воздух будет прогреваться до +23…+28°C при высоком атмосферном давлении. Однако в начале июня ситуация изменится – жителей столицы ожидают частые дожди и грозы

До этого Шувалов предупредил, что в этом году на курортах Черного моря затягивается старт открытия купального сезона – его перенесли на начало июня. Это связано с тем, что в Сочи и на юге Крыма температура воздуха ниже климатической нормы.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.

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