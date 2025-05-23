Москвичей предупредили о ливнях и грозах после майской жары

Жаркая погода в Москве сохранится до конца мая – воздух будет прогреваться до +23…+28 градусов при высоком атмосферном давлении. Однако в начале июня ситуация изменится – жителей столицы ожидают частые дожди и грозы, рассказал НСН руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В начале июня ситуация будет уже немного другая. В начале первого летнего месяца давление упадет, ожидаются дожди и послеполуденные грозы. Это приведет к тому, что дневная температура слегка понизится», — пояснил синоптик.

При этом все равно июль в столичном регионе начнется с теплой, летней погоды – в первые дни воздух в Москве и регионе прогреется до +21…+26 градусов, добавил Шувалов.

Что касается погоды в мае, то, несмотря на потепление в последние дни месяца, в целом температура воздуха была ниже нормы на три градуса, из-за чего начало купального сезона пришлось отложить, заключил синоптик.

До этого Шувалов предупредил, что в этом году на курортах Черного моря затягивается старт открытия купального сезона – его перенесли на начало июня. Это связано с тем, что в Сочи и на юге Крыма температура воздуха ниже климатической нормы.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве и области в июне.