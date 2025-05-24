В Мозамбике расследуют нападение на российское судно «Атлантида»

Власти Мозамбика расследуют нападение на российское океанографическое судно «Атлантида», произошедшее у побережья страны. Об этом пишет портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя кабинета министров республики Иносенсио Имписсы.

«Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение <...> на российское океанографическое судно <...> в районе, где до сих пор активны террористические группировки», — говорится в материале.

Как сказал Имписса, власти страны планируют предоставить общественности и международному сообществу информацию о произошедшем, как только появятся конкретные результаты расследования. В первую очередь им самим необходимо понять, что на самом деле произошло с «Атлантидой».

23 мая пресс-атташе посольства РФ в Мозамбике Полина Жукова сообщила, что неизвестные обстреляли российское океанографическое судно у побережья африканской республики. Инцидент произошел в акватории Индийского океана.

По словам дипломата, никто из россиян не пострадал. Тем не менее оборудование на корабле получило незначительные повреждения. Жукова уточнила, что после нападения «Атлантида» совершила заход в порт Мапуту и затем направилась на южноафриканский Дурбан.

В правительстве Мозамбика уточнили, что атака произошла 10 мая.

Ранее Эстония попыталась захватить гражданское судно в Финском заливе, следовавшее в РФ.