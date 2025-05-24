На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Мозамбике расследуют нападение на российское судно «Атлантида»

Мозамбик расследует атаку на российское океанографическое судно «Атлантида»
close
РИА Новости

Власти Мозамбика расследуют нападение на российское океанографическое судно «Атлантида», произошедшее у побережья страны. Об этом пишет портал Club of Mozambique со ссылкой на представителя кабинета министров республики Иносенсио Имписсы.

«Правительство Мозамбика объявило сегодня, что расследует нападение <...> на российское океанографическое судно <...> в районе, где до сих пор активны террористические группировки», — говорится в материале.

Как сказал Имписса, власти страны планируют предоставить общественности и международному сообществу информацию о произошедшем, как только появятся конкретные результаты расследования. В первую очередь им самим необходимо понять, что на самом деле произошло с «Атлантидой».

23 мая пресс-атташе посольства РФ в Мозамбике Полина Жукова сообщила, что неизвестные обстреляли российское океанографическое судно у побережья африканской республики. Инцидент произошел в акватории Индийского океана.

По словам дипломата, никто из россиян не пострадал. Тем не менее оборудование на корабле получило незначительные повреждения. Жукова уточнила, что после нападения «Атлантида» совершила заход в порт Мапуту и затем направилась на южноафриканский Дурбан.

В правительстве Мозамбика уточнили, что атака произошла 10 мая.

Ранее Эстония попыталась захватить гражданское судно в Финском заливе, следовавшее в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами