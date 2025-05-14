Авиация НАТО и ВМС Эстонии попытались захватить судно в Финском заливе

Военно-морские силы (ВМС) Эстонии и авиация Североатлантического альянса предприняли попытку захватить в Финском заливе гражданское судно Jaguar, следовавшее в Приморск под флагом Габона. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, эстонские моряки угрожали гражданскому кораблю тараном и два раза пытались высадить на его борт десант с вертолета. Также Эстония подняла тактическую авиацию, но экипаж Jaguar не поддался на провокацию и продолжил держать курс в Приморск. Если бы судно проследовало в территориальную акваторию Эстонии, то Таллин имел бы полное право задержать там Jaguar.

В операции со стороны Эстонии были задействованы десантный вертолет, самолет PZL M28, а также два патрульных катера — «Райу» и «Курвиц». Также привлекались самолеты МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши.

11 апреля стало известно, что Силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala, который, предположительно, направлялся в российский порт Усть-Луга. Газета Postimees писала, что это первый случай задержания Эстонией «судна теневого флота России». В конце апреля Таллин разрешил танкеру Kiwala покинуть территорию страны после устранения выявленных нарушений.

Ранее Asia Times писало, что провокации Эстонии в отношении Москвы могут привести к войне НАТО и России.