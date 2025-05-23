Российское судно «Атлантида» подверглось обстрелу у побережья Мозамбика

Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно (НИС) «Атлантида» у берегов Мозамбика. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе посольства России в стране Полина Жукова.

«Неизвестные обстреляли российское научно-исследовательское судно «Атлантида» у мозамбикского побережья Индийского океана», — заявила собеседница агентства.

Жукова добавила, что никто из россиян не пострадал, оборудованию был нанесен незначительный ущерб. После этого судно совершило заход в порт Мапуту, а затем взяло курс на южноафриканский Дурбан.

В свою очередь местное агентство Lusa сообщило, что атака на российское судно была совершена на прошлой неделе.

По словам источника агентства, «Атлантиду», которая возвращалась в порт Мапуту, атаковали два неизвестных судна неподалеку от побережья острова Тамбузи в архипелаге Киримбас.

Представитель правительства страны Иносенсио Имписса заявил, что проводится расследование инцидента.

14 мая вечером стало известно, что Военно-морские силы Эстонии с поддержкой польской авиации предприняли попытку задержания танкера Jaguar в международных водах. Судно под флагом Габона, которое направлялось в российский порт, намеревалось войти в территориальные воды Эстонии.

Атакованный эстонскими войсками корабль прибыл в порт Приморска.