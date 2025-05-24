На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп поручил построить 10 новых ядерных реакторов в США

Трамп распорядился начать к 2030 году строительство 10 новых ядерных реакторов
close
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился начать к 2030 году строительство 10 новых ядерных реакторов в США. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Мы говорим о крупных ядерных объектах, и мы прошли долгий путь с точки зрения технологий, безопасности и стоимости в этой области. <...> Думаю, что в этом отношении нам не будет равных. Пришло время ядерной энергетики», — сказал американский лидер.

Трамп также поручил нарастить выработку электроэнергии на существующих реакторах на 5ГВт. Помимо этого, глава Белого дома распорядился рассмотреть возможность перезапуска закрытых АЭС для нужд Пентагона.

В конце марта министр энергетики Крис Райт США заявил, что Штаты намерены модернизировать свой ядерный арсенал, чтобы сохранить технологическое превосходство и предотвратить его применение. Глава ведомства напомнил о роли «Манхэттенского проекта» в истории: создание первой атомной бомбы во время Второй мировой войны позволило США ускорить капитуляцию Японии, сохранив «сотни тысяч жизней американских солдат».

Ранее США в частном порядке уведомили Европу, что Трамп не отнимет «ядерный зонтик».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами