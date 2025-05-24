Трамп поручил построить 10 новых ядерных реакторов в США

Президент США Дональд Трамп распорядился начать к 2030 году строительство 10 новых ядерных реакторов в США. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Мы говорим о крупных ядерных объектах, и мы прошли долгий путь с точки зрения технологий, безопасности и стоимости в этой области. <...> Думаю, что в этом отношении нам не будет равных. Пришло время ядерной энергетики», — сказал американский лидер.

Трамп также поручил нарастить выработку электроэнергии на существующих реакторах на 5ГВт. Помимо этого, глава Белого дома распорядился рассмотреть возможность перезапуска закрытых АЭС для нужд Пентагона.

В конце марта министр энергетики Крис Райт США заявил, что Штаты намерены модернизировать свой ядерный арсенал, чтобы сохранить технологическое превосходство и предотвратить его применение. Глава ведомства напомнил о роли «Манхэттенского проекта» в истории: создание первой атомной бомбы во время Второй мировой войны позволило США ускорить капитуляцию Японии, сохранив «сотни тысяч жизней американских солдат».

Ранее США в частном порядке уведомили Европу, что Трамп не отнимет «ядерный зонтик».