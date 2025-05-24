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Синоптик рассказал, когда на юге европейской части РФ начнется купальный сезон

Вильфанд: купальный сезон начнется на юге европейской России с середины июня
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alexo99alex/Shutterstock

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил ТАСС, что температура воды в Черном море на курортах юга России станет комфортной для купания не раньше середины июня, в Крыму — чуть позже.

«Солнечная энергия постепенно начинает прогревать воды черноморского побережья. На данный момент температура еще не достигла купального уровня, однако в Туапсе и Сочи показатель составляет около 15 градусов, в Анапе и Геленджике — 16», — поделился Вильфанд.

Он добавил, что в Ейске на Азовском море купальный сезон может начаться уже в начале июня. Температура воздуха на юге России будет превышать норму на 1 — 2°C.

До этого Вильфанд сообщал, что в регионах Сибири, Урала и Поволжья ожидаются заморозки.

По словам синоптика, нестандартная ситуация складывается в азиатской части страны. Вильфанд добавил, что, начиная со вторника и среды, в ночное время ожидается понижение температуры до отрицательных значений. Так в Омской области 25-26 мая ожидаются заморозки до — 5°C. 27-26 мая в Томской и Новосибирской областях будет до — 3°C.

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