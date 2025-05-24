На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик предупредил сибиряков о ливнях с градом и сильном ветре

Вильфанд: ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с прогнозируются в Сибири
close
Нина Зотина/РИА Новости

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Сибири, что их ожидают ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, непогода обрушится 24 и 25 мая на Новосибирскую, Томскую области, республику Алтай и Алтайский край. Там возможен град, ливни, грозы и усиление ветра до 23 м/с. В Алтайском крае порывы шквалистого ветра могут достигать 25 м/с. Кроме того, в Красноярском крае и Хакасии на выходных ожидаются ливни, грозы и крупный град. Скорость ветра будет достигать 25 м/с.

«Такие изменения погодных условий вызваны резким понижением температуры воздуха», — пояснил Вильфанд.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что месячная норма осадков в Москве досрочно перевыполнена.

Утром 20 мая синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что долгожданное потепление до +26°C придет в столицу к концу недели.

Ранее жителей Петербурга предупредили о «коварной погоде».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами