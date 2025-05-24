Синоптик предупредил сибиряков о ливнях с градом и сильном ветре

Вильфанд: ливни, грозы, град и ветер до 25 м/с прогнозируются в Сибири

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Сибири, что их ожидают ливни, грозы, град и ветер с порывами до 25 м/с. Его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, непогода обрушится 24 и 25 мая на Новосибирскую, Томскую области, республику Алтай и Алтайский край. Там возможен град, ливни, грозы и усиление ветра до 23 м/с. В Алтайском крае порывы шквалистого ветра могут достигать 25 м/с. Кроме того, в Красноярском крае и Хакасии на выходных ожидаются ливни, грозы и крупный град. Скорость ветра будет достигать 25 м/с.

«Такие изменения погодных условий вызваны резким понижением температуры воздуха», — пояснил Вильфанд.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что месячная норма осадков в Москве досрочно перевыполнена.

Утром 20 мая синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что долгожданное потепление до +26°C придет в столицу к концу недели.

Ранее жителей Петербурга предупредили о «коварной погоде».