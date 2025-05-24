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Власти пообещали обеспечить освобожденных из плена курян всем необходимым

Хинштейн: освобожденных из украинского плена жителей обеспечат всем необходимым
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале, что вернувшиеся из украинского плена куряне будут обеспечены всем необходимым.

«На территорию одного из ПВР (пункт временного размещения. — «Газета.Ru») города прибыл автобус с восемнадцатью жителями приграничья. Напомню, что двух человек на скорой доставили в Курскую областную больницу — сейчас они находятся под присмотром медиков... <...>. Наши жители будут обеспечены всем необходимым: спальными местами, едой, одеждой», — пояснил Хинштейн.

Он посетил пункт временного размещения жителей и вручил каждому сертификат на 30 тысяч рублей. Хинштейн добавил, что после отдыха с людьми начнут работать специалисты соцслужб. Они помогут оформить документы для положенных выплат.

До этого корреспондент RT Игорь Жданов сообщил, что машины скорой помощи сопровождают автобусы с жителями Курской области, которые вернулись из украинского плена.

Ранее обменянные солдаты ВСУ отказались снова воевать против России.

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