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Стало известно о медицинском сопровождении вернувшихся жителей Курской области

RT: медики сопровождают автобусы с вернувшимися жителями Курской области
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Telegram-канал «Омбудсмен Москалькова Татьяна»

Машины скорой помощи сопровождают автобусы с жителями Курской области, которые вернулись из украинского плена. Об этом сообщил корреспондент RT Игорь Жданов.

«Сейчас они будут отправляться к своим родным, близким... Здесь стоят кареты скорой помощи, чтобы люди могли получить доступ ко всем необходимым медицинским процедурам», — рассказал он.

Жданов добавил, что одна из жительниц российского региона рассказала, что позвонила родным из автобуса, дома ее ждет семья с внуками, к приезду женщины накрывают стол.

В свою очередь врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что двух вернувшихся из плена местных жителей доставили в Курскую областную больницу. У 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины — травмы левого глаза и мягких тканей головы.

Врио главы региона отметил, что остальных спасенных доставляют домой на автобусе, который сопровождают кареты скорой помощи. Бывших пленников встретили сотрудники Минздрава и волонтеры. Хинштейн также обратил внимание, что среди возвращенных нет детей, в основном там находятся люди пенсионного возраста.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что Украина в рамках обмена вернула 270 российских военнослужащих и 120 гражданских, в том числе захваченных украинскими бойцами мирных жителей Курской области. Российская сторона взамен передала Украине 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что обмен будет продолжен в ближайшие дни.

Ранее обменянные солдаты ВСУ отказались снова воевать против России.

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