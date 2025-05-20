Москвичам рассказали, когда ждать долгожданного потепления до +26°C

Долгожданное потепление до +26°C вернется в Москву к концу недели. Об этом kp.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Однако эксперт предупредил, что во вторник, 20 мая, москвичам придется пережить самый холодный день недели. По данным газеты «Известия», в этот день будет облачно, ожидается кратковременный дождь, местами гроза.

Ильин уточнил, что температура воздуха составит +12…+14°C.

«В ночь на среду температура понизится до +3...+8°C. А дальше перспективы хорошие, погода набирает обороты», — отметил он.

В среду, 21 мая, ожидаются +18…+20°C и дождь, в четверг — +22°C, будет солнечно и сухо. В пятницу, 23 мая, температура дойдет до +25°C, в выходные — до +25...+26°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что 22 мая в Москве и Московской области начнется возвращение к климатической температурной норме.Он отметил, что температурный фон в Московском регионе с четверга будет приближаться к обычным майским значениям. Ночью 22 мая температура воздуха составит около +10°C, днем — около +20°C, на юге Подмосковья — до +24°C.

Ранее синоптик рассказал, что лето в Москве наступит точно в срок.