Месячная норма осадков досрочно перевыполнена в Москве

Месячная норма осадков в Москве досрочно перевыполнена. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Оправдывая долгосрочные прогнозы, уже к концу своей второй декады московский май перевыполнил месячную норму осадков», — написал синоптик.

Прошедшей ночью в осадкомеры на метеостанции ВДНХ попало 4 мм небесной влаги, что довело общее количество осадков до 61,1 мм — это на 0,1 выше климатической нормы в мае.

Небольшие дожди прошли и днем во вторник, поэтому по вечерним данным превышение нормы станет более заметным, отметил Леус и добавил, что следующие заметные дожди ожидаются в Москве в начале следующей недели.

Утром 20 мая синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что долгожданное потепление до +26°C придет в столицу к концу недели. Улучшаться погода начнет уже в среду, 21 мая. Ильин прогнозирует +18…+20°C. Далее температура будет повышаться — в выходные ожидается уже +25...+26°C.

Ранее Вильфанд пообещал летнюю погоду в центре Европейской России на выходных.