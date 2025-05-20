На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Месячная норма осадков досрочно перевыполнена в Москве

Синоптик Леус: Москва досрочно перевыполнила майскую норму дождей
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Месячная норма осадков в Москве досрочно перевыполнена. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Оправдывая долгосрочные прогнозы, уже к концу своей второй декады московский май перевыполнил месячную норму осадков», — написал синоптик.

Прошедшей ночью в осадкомеры на метеостанции ВДНХ попало 4 мм небесной влаги, что довело общее количество осадков до 61,1 мм — это на 0,1 выше климатической нормы в мае.

Небольшие дожди прошли и днем во вторник, поэтому по вечерним данным превышение нормы станет более заметным, отметил Леус и добавил, что следующие заметные дожди ожидаются в Москве в начале следующей недели.

Утром 20 мая синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что долгожданное потепление до +26°C придет в столицу к концу недели. Улучшаться погода начнет уже в среду, 21 мая. Ильин прогнозирует +18…+20°C. Далее температура будет повышаться — в выходные ожидается уже +25...+26°C.

Ранее Вильфанд пообещал летнюю погоду в центре Европейской России на выходных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами