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Стали известны самые неприятные для россиян слова

«Грамота.ру»: россиян раздражают молодежные слова «кринж» и «изи» в речи
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«Дзен» совместно с порталом «Грамота.ру» в честь Дня славянской письменности и культуры провел опрос, согласно результатам которого стало известно, что россиян большего всего раздражают слова «кринж», «рашить» и «изи» в молодежном сленге. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в опросе принимали участие 1272 респондента из разных регионов РФ.

Согласно результатам опроса, 38% россиян раздражают слова «кринж», «рашить» и «изи». Еще 37% не любят канцеляризмы и бюрократические штампы в речи. Треть опрошенных раздражают псевдоделовые формулировки, такие как «синергия», «прозрачно», «в треке», «финализировать».

Еще 27% участников опроса заявили, что им неприятно использовать заимствования из других языков, к примеру, «ревью», «бэкграунд», «ноунейм». Также раздражают канцелярско-бюрократический стиль речи, еще 31% респондентов отметили юридические и банковские документы, 27% — официальные письма от госорганов.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов говорил, что большинство российских молодых людей выступают за реализацию антиалкогольных мер – их поддерживают 75% граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

Ранее властей Вологодской области призвали не распространять «сухой закон» на вино.

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