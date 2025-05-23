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Российскую молодежь похвалили за поддержку антиалкогольной кампании

Депутат Свинцов: 75% молодежи в РФ поддерживают антиалкогольные меры
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Depositphotos

Большинство российских молодых людей выступают за реализацию антиалкогольных мер – их поддерживают 75% граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом в пресс-центре НСН заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, сославшись на результаты соответствующего опроса.

Свинцов подчеркнул, что в исследовании участвовали совершеннолетние россияне, которым, согласно сегодняшним законам, уже можно употреблять спиртные напитки – по его мнению, тем ценнее их поддержка мер против алкоголизации населения.

«Им уже разрешили пить, казалось бы, — отметил депутат. — Наша молодежь самая умная, самая талантливая. Они понимают, что сегодня в России нужна антиалкогольная кампания».

Напомним, Свинцов также сообщил о результатах введения «сухого закона»: по данным парламентария, в регионах, где его приняли, на 42% снизилась смертность от алкогольных последствий и на 50% сократилось количество преступлений на почве алкогольного опьянения.

Ранее властей Вологодской области призвали не распространять «сухой закон» на вино.

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