Пострадавших в ДТП в Подмосковье эвакуировали с места происшествия

Пострадавшие в ДТП на трассе М-12 в Подмосковье эвакуированы с места аварии

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии на трассе М-12 в Подмосковье эвакуировали с места происшествия. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор», передает РИА Новости.

«Движение остается перекрытым для работы оперативных служб. Организован выпуск из затора транспортных средств, оказавшихся на месте дорожно-транспортного происшествия», — сказали в пресс-службе.

До этого минздрав Московской области сообщил, что 11 человек пострадали в результате ДТП с микроавтобусом на трассе М-12 в Московской области. Еще одного человека спасти не удалось.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza писал, что в Подмосковье микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями и перевернулся. В результате дорожной аварии образовался затор.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области уточнила, что авария произошла на 68-м километре трассы М-12.

Ранее пассажирский автобус загорелся на севере Москвы и попал на видео.