Минздрав назвал число погибших и пострадавших в аварии с автобусом в Подмосковье

Минздрав: один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с автобусом в Подмосковье

Один человек погиб и еще 11 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом на трассе М-12 в Московской области. Об этом сообщил минздрав Московской области, передает «Интерфакс».

«В результате ДТП пострадало 11 человек, из них трое детей. Один пострадавший погиб. На месте работают девять бригад скорой медицинской помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф», — сказали в областном минздраве.

Там добавили, что в работе задействовали вертолет санавиации. Специалистами в данный момент оказывается вся необходимая медпомощь.

«Проводится эвакуация пострадавших в стационары, подведомственные минздраву Московской области», — заключили в ведомстве.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza писал, что в Подмосковье микроавтобус с детьми столкнулся с двумя легковыми автомобилями и перевернулся. В результате дорожной аварии образовался затор.

Пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области уточнила, что авария произошла на 68-м километре трассы М-12.

Ранее пассажирский автобус загорелся на севере Москвы и попал на видео.