Пьяный дебошир угрожал ножом пассажирам российского поезда

В Казани с поезда сняли дебошира, угрожавшего пассажирам ножом

В Казани мужчину сняли с поезда за дебош и угрозы ножом. Об этом со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ПФО сообщает KazanFirst.

Инцидент произошел в поезде сообщением Нижневартовск — Волгоград. Предварительно, 44-летний житель Волгоградской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок: курил, нецензурно выражался и мешал пассажирам. На замечания проводников мужчина отреагировал агрессивно. Он достал кухонный нож и начал угрожать окружающим.

На станции Казань-1 правоохранители задержали дебошира и доставили его в дежурную часть для разбирательства.

До этого россиянка устроила дебош в поезде и избила полицейского. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следствие квалифицировало ее действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Ранее россиянин спрятал наркотики в Библии и тюбике зубной пасты, чтобы провезти их на поезде.