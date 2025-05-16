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Россиянин спрятал наркотики в Библии и тюбике зубной пасты, чтобы провезти их на поезде

Mash: у россиянина, снятого с поезда, нашли наркотики в Библии и зубной пасте
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Telegram-канал Ural Mash

У пассажира поезда ТомскАдлер, снятого с него за дебош, нашли наркотики, спрятанные в Библии и тюбике зубной пасты. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел, когда 39-летний житель Томска направлялся в Адлер на поезде. Мужчину сняли с него в Тюмени из-за того, что тот устроил дебош. В ходе досмотра у него обнаружили спрятанные в Библии и тюбике зубной пасты наркотики. Экспертиза установила, что изъятое вещество является N-метилэфедроном.

Мужчина признался, что употребляет наркотики уже четыре года. В этот раз он вез вещества с собой, чтобы не искать их в Казани, куда направлялся на заработки. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

До этого в Петербурге мужчина под веществами прыгал по крышам теплоходов и упал в реку. Во время спасения мужчина вел себя агрессивно — кричал и пытался сопротивляться.

Ранее стало известно, что инвалид, оголившийся перед детьми в российском городе, находился под наркотиками.

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