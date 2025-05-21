Россиянка устроила дебош в поезде и избила полицейского

В Мордовии завели дело на дебоширку, избившую полицейского в поезде

В Мордовии возбудили дело на дебоширку, которая избила полицейского в поезде. Об этом сообщает Центральное МСУТ СКР.

Инцидент произошел в конце апреля в поезде »Челябинск — Москва», следовавшем через Мордовию. Нетрезвая пассажирка устроила дебош. Когда сотрудник транспортной полиции попытался ее успокоить, чтобы пресечь нарушение общественного порядка, женщина нанесла ему телесные повреждения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следствие квалифицировало ее действия по ч. 1 ст. 318 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет до пяти лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

До этого пьяный россиянин сбросил полицейского с лестницы и стал фигурантом дела. Страж порядка получил травмы различной степени тяжести.

Ранее в Тамбове вынесли приговор женщине, напавшей на полицейского с бутылкой.