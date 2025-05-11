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Девочка упала и проломила голову на детской площадке в Ленобласти

В Ленобласти девочка упала и проломила себе голову на детской площадке
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Prapat Aowsakorn/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области шестилетняя девочка во время игр на детской площадке в ТРК проломила себе голову. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел на детской площадке в ТРК «МЕГА-Дыбенко», где ребенок, спускаясь на трюковом самокате, столкнулся с другим малолетним. В результате падения с высоты собственного роста девочка ударилась головой о бетонное покрытие.

Пострадавшая с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом лобной кости была доставлена в Детскую больницу №19 имени К.А. Раухфуса.

До этого девочка ударилась о горку в Ленинградской области и получила сотрясение мозга. Она травмировала нос и начала испытывать головную боль. Медики приняли решение, что пострадавшая может лечиться амбулаторно.

Ранее в Петербурге 15-летнему подростку проломили череп во время драки.

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