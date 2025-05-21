Мальчик получил разрыв почки и сотрясение мозга, упав на детской площадке в Петербурге

В Петербурге мальчик упал на детской площадке и получил разрыв почки

В Петербурге девятилетний мальчик получил тяжелые травмы, упав с высоты на детской площадке. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 20 мая на детской площадке в Шушарах. Ребенок упал с высоты на детской площадке, после чего его госпитализировали в Детскую больницу №5 имени Филатова. Врачи диагностировали у малолетнего разрыв левой почки и сотрясение мозга, состояние пострадавшего оценили как тяжелое.

Детали и обстоятельства случившегося устанавливает прокуратура Пушкинского района. Стражи порядка дадут оценку соблюдению норм и требований при возведении, содержании и эксплуатации игровой конструкции. После этого будет решаться вопрос о защите прав ребенка и взыскании с виновного лица компенсации морального вреда.

Ранее девочка упала и проломила голову на детской площадке в Ленобласти.